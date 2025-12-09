Новости
Новости 18+
St
«Мы просто отвыкли от таких циклонов»: мэр Петропавловска-Камчатского — о снежном ударе по городу
18+
Таких мощных циклонов не было в регионе больше пяти лет Коллаж: Daily Storm
Новости

«Мы просто отвыкли от таких циклонов»: мэр Петропавловска-Камчатского — о снежном ударе по городу

Таких мощных циклонов не было в регионе больше пяти лет

Коллаж: Daily Storm

Столицу Камчатского края засыпало снегом — таких мощных буранов, по словам местных властей, жители не видели несколько лет. Как сообщил Daily Storm мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев, город столкнулся уже с восьмым циклоном с октября, причем нередко они приходят по два за неделю.


Снегопад стал причиной транспортного коллапса: автобусы и легковые автомобили застревают в огромных сугробах, движение местами парализовано. Горожане публикуют в соцсетях фото и видео с дорог, превращенных в стоянки из замерзших машин.


«Это не аномалия, просто жители Камчатки отвыкли от такого. Последние пять-семь лет не было столь сильных циклонов в начале календарной зимы», — отметил Беляев.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

По его словам, на улицы вывели снегоуборочную технику, однако из-за погодных условий жителям настоятельно рекомендуют по возможности не выезжать в город. Власти также приняли решение отменить занятия в школах в обе смены.


Согласно данным синоптиков, за сутки в Петропавловске-Камчатском выпало 26 миллиметров снега, а с начала декабря суммарное количество осадков достигло 121 миллиметра.

#камчатка #петропавловск-камчатский #снег #циклон #снегопад
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...