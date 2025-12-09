«Мы просто отвыкли от таких циклонов»: мэр Петропавловска-Камчатского — о снежном ударе по городу

Столицу Камчатского края засыпало снегом — таких мощных буранов, по словам местных властей, жители не видели несколько лет. Как сообщил Daily Storm мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев, город столкнулся уже с восьмым циклоном с октября, причем нередко они приходят по два за неделю.





Снегопад стал причиной транспортного коллапса: автобусы и легковые автомобили застревают в огромных сугробах, движение местами парализовано. Горожане публикуют в соцсетях фото и видео с дорог, превращенных в стоянки из замерзших машин.





«Это не аномалия, просто жители Камчатки отвыкли от такого. Последние пять-семь лет не было столь сильных циклонов в начале календарной зимы», — отметил Беляев.