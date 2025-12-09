«Это уже не демократия»: Трамп призвал Зеленского провести выборы на Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал к выборам на Украине и допустил переизбрание главой государства Владимира Зеленского.





«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — сказал президент США в интервью Politico.





Глава Белого дома также вновь сравнил украинского президента с «классным продавцом».





«Знаете, когда Зеленский впервые встретил Путина, он сказал, что хочет двух вещей: вернуть Крым и стать членом НАТО. Он сказал это не очень красиво. Знаете, он классный продавец. Я называю его Барнум», — заявил американский лидер, имея в виду Финеаса Барнума, основавшего цирк со своим именем. Изначально цирк назывался «Величайшее шоу на Земле».





По словам Трампа, Зеленский получил от «нечестного Байдена» 350 миллиардов долларов и потерял 25% Украины. В том же интервью американский президент сказал, что Россия находится в более сильной переговорной позиции, чем Украина.