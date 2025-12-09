«Урезали зарплату, машины на летней резине»: ЛДПР обратится в Генпрокуратуру и Минздрав из-за ситуации со скорой помощью в Новосибирской области

В городе Искитиме Новосибирской области водители скорой помощи не могут выезжать на вызовы из-за отсутствия зимней резины. Несмотря на невыносимые условия и дефицит кадров, зарплаты персоналу сократили. Они утверждают, что «уведомления подсунули без объяснений». Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Новиков сообщил, что «ситуация в Искитиме полностью подтверждается — и, по словам работников, в реальности все еще хуже».





«Людям урезали зарплату, часть необходимых медикаментов и расходников врачи покупают сами, потому что в больнице нет даже элементарного перевязочного материала. Есть проблематика с неработающим оборудованием. По машинам скорой помощи ситуация однозначная: техника действительно в аварийном состоянии, часть автомобилей на летней резине, поэтому водители отказываются выходить на линию в мороз», — прокомментировал парламентарий.





По его словам, работники готовы направить коллективное обращение президенту.





«Мы проинформируем губернатора Новосибирской области и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, а также направим запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность больницы, потому что жалобы идут массово и ситуация требует немедленного вмешательства», — заключил Новиков.





Ранее о печальной ситуации в здравоохранении в Искитимском районе Новосибирской области писали Telegram-каналы. Также сообщалось, что дороги не чистят, а носилки с пациентом приходится поднимать по ступенькам через улицу и узкий проход.





На встрече с министром здравоохранения области медсестра из детского отделения рассказала, что уведомления о снижении зарплаты всем подсунули без объяснений. По словам женщины, с января она будет получать 46 тысяч рублей, чего катастрофически не хватает на семью с двумя детьми.





Работники также говорят, что анализы сделать невозможно, лекарств на выдачу нет. Помочь медики не могут даже экстренным больным.





В последние дни температура воздуха в Искитиме ночью опускалась почти до 30 градусов мороза.