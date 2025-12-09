Новости
«Пишут, но не об отъезде»: Песков подтвердил, что дети обращаются с вопросами о блокировке Roblox
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной об угрозе массовой эмиграции детей из-за блокировки сервиса Roblox. 


«Действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Дети об этом пишут. Я имею в виду, не об отъезде они пишут. А вот об этой игре. Она фигурирует», — сказал Песков. 


По словам главы Лиги безопасного интернета, каждый второй ребенок, который пишет ей, говорит, что хочет уехать из России после действий Роскомнадзора. 


Через два дня, 9 декабря, Мизулина заявила, что за последнее время получила 63 тысячи писем от школьников, студентов и их родителей по поводу блокировок.

