«Пишут, но не об отъезде»: Песков подтвердил, что дети обращаются с вопросами о блокировке Roblox

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной об угрозе массовой эмиграции детей из-за блокировки сервиса Roblox.





«Действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Дети об этом пишут. Я имею в виду, не об отъезде они пишут. А вот об этой игре. Она фигурирует», — сказал Песков.





По словам главы Лиги безопасного интернета, каждый второй ребенок, который пишет ей, говорит, что хочет уехать из России после действий Роскомнадзора.





Через два дня, 9 декабря, Мизулина заявила, что за последнее время получила 63 тысячи писем от школьников, студентов и их родителей по поводу блокировок.