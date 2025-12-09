Новости
В Ивановской области разбился самолет Ан-22
Предварительно, на борту было семь человек Фото: Global Look Press / Министерство обороны Российской Федерации
Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. На борту находились семь членов экипажа, сообщают экстренные службы. 


Уточняется, что катастрофа произошла в Фурмановском районе, недалеко от Уводьского водохранилища. Фрагменты самолета были найдены на воде, сообщили оперативные службы.


Ан-22 совершал плановый облет после ремонта. «112» писал, что борт принадлежал Министерству обороны. Позже Минобороны подтвердило ЧП.


Борт упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа.

