Фурсин: В сервисе «Мосбилет» заработала программа лояльности

Театры становятся более доступными для жителей столицы благодаря программе лояльности сервиса «Мосбилет», рассказал глава департамента культуры столицы.





Алексей Фурсин выступил на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров с докладом о современных подходах к управлению отраслью. Одной из тем стала работа со зрителем и повышение эффективности театральных площадок. По данным исследований, почти половина жителей Москвы посещают театр не чаще одного раза в год (46%), еще 30% делают это от одного до трех раз в год. При этом основным источником информации о спектаклях остаются рекомендации друзей и знакомых: сарафанное радио формирует 42% упоминаний.





«Наша задача — лучше понимать зрителя и его запросы», — сказал Фурсин.





Он отметил, что важную роль в управлении отраслью играет аналитика. Современные цифровые инструменты позволяют видеть динамику посещаемости в режиме реального времени.





«Я ежедневно смотрю аналитику по театрам — «Мосбилет» показывает реальную ситуацию по каждой площадке и позволяет принимать управленческие решения», — отметил Фурсин.





Программа лояльности на сервисе «Мосбилет» действует с 1 декабря: зрители получают баллы за покупку билетов и могут использовать их при последующих посещениях театров. По словам министра, эта система делает посещение театров более доступным и помогает формировать устойчивую аудиторию.