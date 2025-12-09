Фурсин: В сервисе «Мосбилет» заработала программа лояльности

Новости
Театры становятся более доступными для жителей столицы благодаря программе лояльности сервиса «Мосбилет», рассказал глава департамента культуры столицы. 


Алексей Фурсин выступил на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров с докладом о современных подходах к управлению отраслью. Одной из тем стала работа со зрителем и повышение эффективности театральных площадок. По данным исследований, почти половина жителей Москвы посещают театр не чаще одного раза в год (46%), еще 30% делают это от одного до трех раз в год. При этом основным источником информации о спектаклях остаются рекомендации друзей и знакомых: сарафанное радио формирует 42% упоминаний. 


«Наша задача — лучше понимать зрителя и его запросы», — сказал Фурсин. 


Он отметил, что важную роль в управлении отраслью играет аналитика. Современные цифровые инструменты позволяют видеть динамику посещаемости в режиме реального времени.  


«Я ежедневно смотрю аналитику по театрам — «Мосбилет» показывает реальную ситуацию по каждой площадке и позволяет принимать управленческие решения», — отметил Фурсин. 


Программа лояльности на сервисе «Мосбилет» действует с 1 декабря: зрители получают баллы за покупку билетов и могут использовать их при последующих посещениях театров. По словам министра, эта система делает посещение театров более доступным и помогает формировать устойчивую аудиторию.

