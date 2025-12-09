Силовики задержали семерых участников преступной схемы, ввозивших в Россию фальсифицированные лекарства

Правоохранители задержали семерых подозреваемых в сбыте недоброкачественных импортных лекарств в регионах РФ. Ущерб превысил 200 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





По ее информации, с 2022 года участники группы наладили канал незаконного ввоза на территорию России и последующего сбыта незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Злоумышленники размещали информацию о продаже товаров на различных интернет-площадках. Затем организовывали их передачу покупателям через пункты выдачи заказов в Красногорске и на станциях московского метро.





«Расчеты производились наличными. Предварительный ущерб превышает 200 миллионов рублей», — написала Волк.





Она отметила, что в ходе обысков по местам их проживания изъято свыше 600 упаковок фальсифицированной фармацевтической продукции, деньги в российской и иностранной валюте, смартфоны, банковские карты и компьютерная техника.





Следователи возбудили уголовное дело. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще четверым — в виде запрета определенных действий. Проводится расследование.