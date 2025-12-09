В Чувашии беспилотники атаковали жилые дома, пострадали девять человек

Жилые дома повреждены при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах, есть пострадавшие, введены временные ограничения движения на ряде магистралей, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.





По его информации, экстренные службы работают в усиленном режиме, введены временные ограничения движения. Николаев отметил, что поврежденные жилые помещения будут восстановлены.





Власти сообщали, что пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Позже их число выросло до девяти.





В Минобороны отчитались, что силы ПВО ночью уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России.