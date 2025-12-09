Новости
В Чувашии беспилотники атаковали жилые дома, пострадали девять человек
Введены временные ограничения движения на дорогах undefined
Жилые дома повреждены при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах, есть пострадавшие, введены временные ограничения движения на ряде магистралей, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. 


По его информации, экстренные службы работают в усиленном режиме, введены временные ограничения движения. Николаев отметил, что поврежденные жилые помещения будут восстановлены. 


Власти сообщали, что пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Позже их число выросло до девяти. 


В Минобороны отчитались, что силы ПВО ночью уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России. 

