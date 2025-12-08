«Попытки спрятать наворованное бессмысленны»: Бастрыкин предупредил чиновников-коррупционеров

Попытки чиновников-коррупционеров спрятать нелегальные доходы не имеют никакого смысла. Об этом в статье для РБК заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.





Он сообщил, что следователи и руководители СК в этом году почти вдвое чаще выезжали в трудовые коллективы для разъяснительной работы, рассказывая чиновникам о последствиях коррупции.





«Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств. Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу», — говорится в статье.





Глава СК также предположил, что в будущем у следователей может появиться усовершенствованный прибор — аналог полиграфа, способный однозначно выявлять в памяти человека следы любых преступлений, включая коррупционные. Это, по его мнению, может уже сегодня заставить многих задуматься о соблюдении закона.





Бастрыкин также добавил, что в результате коррупционной деятельности под ударом часто оказываются родственники фигурантов, на которых оформляются незаконные активы.