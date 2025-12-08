«Облысела, и кожа портится»: Симоньян рассказала о третьем сеансе химиотерапии и борьбе с онкологией

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о своем здоровье и о лечении. В своем Telegram-канале она сообщила, что прошла третий курс химиотерапии.





Изначально он был запланирован на 1 декабря, но его пришлось перенести из-за рабочей поездки в Индию. Перенос был необходим, чтобы Симоньян смогла присутствовать 5 декабря на открытии телеканала с участием президента Владимира Путина.





«Я не смогла бы прилететь на открытие нашего телеканала с президентом 5 декабря, потому что самые страшные побочки меня кусают как раз на пятый и в последующие дни. Тогда, вероятнее всего, не пришел бы и сам начальник, и запуск наш не стал бы таким мегасобытием в Индии», — написала медиаменеджер.





На вопрос о самочувствии Симоньян ответила, что переносит лечение по-разному. Перед очередным сеансом чувствует себя относительно нормально, «живет почти как обычный человек», хотя испытывает слабость в ногах, повсеместные терпимые боли и постоянную изжогу. Однако первый период после химиотерапии, по ее словам, дается тяжело: иногда требуется срочная госпитализация для стабилизации состояния при падении показателей крови или проблемах с желудком. Потерю волос, вкуса и ухудшение состояния кожи она назвала «ожидаемыми явлениями».





Маргарита Симоньян сообщила о своей болезни в сентябре. Спустя несколько дней стало известно о смерти ее мужа Тиграна Кеосаяна.