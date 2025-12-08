Дети участников СВО посмотрели фильм «Письмо Деду Морозу» на Киностудии Горького

В минувшие выходные на Киностудии имени Горького прошел бесплатный показ фильма «Письмо Деду Морозу» для подопечных благотворительных фондов, включая детей участников СВО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба киностудии.





«В минувшие выходные на Киностудии имени Горького, ставшей одной из площадок проекта «Зима в Москве», состоялась специальная программа. Желающие смогли бесплатно посмотреть новогоднюю комедию «Письмо Деду Морозу», а перед этим побывать на паблик-токе со звездой фильма — актером Антоном Филипенко. <...> Вход на показ был бесплатным, по регистрации его могли посетить все желающие. Специальными гостями события стали подопечные благотворительных фондов, в том числе дети из семей участников СВО», — говорится в сообщении.





На показе присутствовали 30 детей, находящихся под опекой Межрегионального благотворительного общественного фонда социальной защиты населения имени Александра Невского. Эта организация поддерживает малообеспеченных, ветеранов боевых действий, сотрудников правоохранительных органов, спецслужб и их семьи.





«Хочется поблагодарить Департамент культуры города Москвы и Киностудию имени Горького за то, что помогают организовать такие проекты. Несмотря на то что сейчас начало декабря, на просмотре царит новогоднее настроение. Мы впервые в этом новом кинозале, и детям все очень нравится», — сказал вице-президент фонда Иван Кузнецов.





Также на показе присутствовали подопечные фонда «Жизнь как чудо», который оказывает поддержку детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями печени. Благодаря помощи «Народного фронта», на мероприятии смогли побывать члены семей участников СВО.





В пресс-службе сообщили, что после показа фильма в студии была организована новогодняя ярмарка мастер-классов, посвященных кинопрофессиям. На этих мастер-классах дети могли попробовать себя в различных направлениях. Например, на мастер-классе «Комиксы: создайте свою историю» участники придумывали персонажей и сюжеты. На мастер-классе по операторскому мастерству они узнали, как работать с фокусом и светом при съемке новогоднего видео. Также дети самостоятельно записали видеопоздравления на занятии по блогингу.





На площадке функционировала селфи-будка, где посетители могли запечатлеть моменты с друзьями и близкими. В сквере у входа на Киностудию имени Горького появилась тематическая фотозона, посвященная фильму «Письмо Деду Морозу». Также во дворе можно было оставить письмо новогоднему волшебнику на специально установленном арт-объекте.





Мероприятия организуются при участии столичного правительства и проекта «Москва — город кино».