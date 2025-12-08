Рамзана Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров награжден медалью Росгвардии «За боевое отличие». Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Магомед Даудов.





Награду чеченскому лидеру вручил директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов. Даудов назвал награду доказательством «самоотверженной работы, мужества и твердой позиции» главы республики. Он также отметил, что Кадыров вносит огромный вклад в достижение целей и задач специальной военной операции.





В конце марта аналогичную ведомственную медаль Росгвардии получил помощник и сын главы Чечни, начальник отдела его безопасности Адам Кадыров.