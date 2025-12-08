Новости
Новости 18+
St
Рамзана Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»
18+
Он получил ее от Виктора Золотова undefined
Новости

Рамзана Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»

Он получил ее от Виктора Золотова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров награжден медалью Росгвардии «За боевое отличие». Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Магомед Даудов.


Награду чеченскому лидеру вручил директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов. Даудов назвал награду доказательством «самоотверженной работы, мужества и твердой позиции» главы республики. Он также отметил, что Кадыров вносит огромный вклад в достижение целей и задач специальной военной операции.


В конце марта аналогичную ведомственную медаль Росгвардии получил помощник и сын главы Чечни, начальник отдела его безопасности Адам Кадыров.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#росгвардия #награда #рамзан кадыров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...