Комик Сабуров подтвердил, что его концерты в Калужской области отменили

Команда комика Нурлана Сабурова выясняет причины отмены концерта в Калужской области. Выступление должно было состояться 8 декабря в городе Обнинск.


«Мы пытаемся разобраться, что произошло. Не готов комментировать», — сообщил сам Сабуров Daily Storm.


Представители площадки в Обнинске написали в социальных сетях, что концерт артиста отменен по техническим причинам. Ранее его менеджер уточнял, что деньги за несостоявшееся выступление вернут зрителям.


Также в ноябре отменили концерт комика в Нижневартовске. Тогда предположительной причиной отказа от проведения мероприятия стала жалоба местных активистов на религиозный подтекст в шутках Сабурова.

