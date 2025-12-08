Чем больше — тем лучше: Путин призвал поощрять не только материнство, но и отцовство, улучшать демографию

Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть годовых ориентиров по национальным проектам достигнута. На заседании Совета по нацпроектам он отметил выполнение планов по переселению из аварийного жилья, рост агропромышленного и креативного секторов, а также прогресс в энергетике и атомной отрасли. Подробнее — в материале Daily Storm.





Сфера ЖКХ





Одновременно глава государства констатировал, что, по оценкам граждан, изменения в жилищно-коммунальной сфере и создании безбарьерной среды пока не столь ощутимы. Путин поручил правительству и регионам ускорить разработку программы развития опорных населенных пунктов.





Демография





На совещании также обсуждались демографические вызовы. Путин заявил, что, несмотря на объективное снижение рождаемости, необходимо выдерживать курс на ее рост. Он указал на необходимость опираться на запросы семей, усиливать поддержку с рождением каждого следующего ребенка и поощрять отцовство.





«Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан — все это ключевые направления наших совместных усилий», — сказал президент.





Обеление экономики





В экономическом блоке глава государства назвал ожидаемым замедление роста ВВП в этом году (до 1%). Также Путин подтвердил цель по инфляции ниже 6% и поручил наращивать рост, параллельно «обеляя» экономику, особенно в связи с повышением НДС.





«Нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально», — сказал политик.





Президент поручил усилить контроль за оборотом наличных денег, а также навести порядок на оптовых и розничных рынках. К концу 2026 года, согласно его поручениям, российская экономика должна выйти на среднемировые темпы роста.