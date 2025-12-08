В Обнинске отменили концерт комика Нурлана Сабурова

Концерт комика Нурлана Сабурова, запланированный на 8 декабря в обнинском Доме ученых, отменен. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».





«Выступление планировалось на понедельник, в нашем Доме ученых. Но, по нашим данным, шоу отменено по техническим причинам», — говорится в сообщении.





Также принимающая площадка заявила, что направила запрос организатору для согласования переноса мероприятия. Вернут ли деньги в случае переноса или отмены, не уточняется.





По информации Telegram-канала Mash, официальной причиной объявлен срочный ремонт крыши на площадке, однако источники связывают отмену с неоднозначными высказываниями артиста в прошлом. Как утверждается, причиной могли стать старые шутки Сабурова в адрес россиян, переехавших в Казахстан, прозвучавшие на его концерте в 2022 году.





Ранее выступления стендапера уже отменялись в Нижневартовске и Екатеринбурге. Ближайшие концерты ожидаются в Коломне и Рязани. Менеджер артиста заявил, что в курсе произошедшего и зрителям вернут деньги за билеты.