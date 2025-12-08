Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

Чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался 6 декабря в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.





В сообщении дипведомства говорится, что Мацегора был выдающимся российским дипломатом и патриотом. В частности, он внес существенный вклад в восстановление и углубление стратегического партнерства между Россией и КНДР. Коллеги посла выразили соболезнования его родным и близким.





Мацегора был назначен послом в КНДР в феврале 2015 года. Мужчина родился в 1955 году, в 1978-м он окончил Московский государственный институт международных отношений. Дипломат говорил на корейском и английском языках. За период своей карьеры он работал на разных должностях в аппарате Министерства иностранных дел, в том числе за рубежом.