Зеленский высказался о мирном плане США после заявлений Трампа о разочаровании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые элементы мирного плана, предложенного США, требуют дальнейших консультаций по ряду сложных вопросов. В их числе — гарантии безопасности для Украины и будущий статус восточных регионов страны.





«Есть видения США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — сказал политик в телефонном интервью агентству Bloomberg, добавив, что это касается и гарантий безопасности.





Комментарии украинского лидера последовали после заявления президента США Дональда Трампа о его разочаровании тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с деталями американского проекта соглашения. В настоящее время глава Украины находится в Лондоне, где планирует обсудить эту инициативу с лидерами Великобритании, Германии и Франции.





Напомним, что ранее американская делегация провела ряд консультаций с российской и украинской сторонами. Президент России Владимир Путин обсудил с посланниками Трампа почти каждый пункт мирного плана.