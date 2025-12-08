Новости
Зеленский высказался о мирном плане США после заявлений Трампа о разочаровании
Он сказал, что некоторые пункты требуют дальнейших консультаций
Зеленский высказался о мирном плане США после заявлений Трампа о разочаровании

Он сказал, что некоторые пункты требуют дальнейших консультаций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые элементы мирного плана, предложенного США, требуют дальнейших консультаций по ряду сложных вопросов. В их числе — гарантии безопасности для Украины и будущий статус восточных регионов страны.


«Есть видения США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — сказал политик в телефонном интервью агентству Bloomberg, добавив, что это касается и гарантий безопасности.


Комментарии украинского лидера последовали после заявления президента США Дональда Трампа о его разочаровании тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с деталями американского проекта соглашения. В настоящее время глава Украины находится в Лондоне, где планирует обсудить эту инициативу с лидерами Великобритании, Германии и Франции.


Напомним, что ранее американская делегация провела ряд консультаций с российской и украинской сторонами. Президент России Владимир Путин обсудил с посланниками Трампа почти каждый пункт мирного плана.

