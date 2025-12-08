Умер народный артист России Владимир Сулимов

На 90-м году жизни скончался народный артист России Владимир Сулимов. О кончине артиста сообщил в своем Telegram-канале Театр Моссовета, в труппе которого он служил долгие годы.





Владимир Сулимов, выпускник Щепкинского училища, пришел в Театр Моссовета в 1960 году. За свою карьеру он создал множество ролей в спектаклях «Недоросль», «Вишневый сад», «Василий Теркин» и многих других, а также работал на радио и телевидении.





Артист был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР и награжден орденом Почета за вклад в развитие культуры. В театре его вспоминают как образец верности традициям и артистического достоинства.





«Он передавал свое понимание традиции отечественной театральной школы ученикам, студентам Театрального училища имени Щепкина и младшим коллегам в Театре Моссовета. Светлая память Артисту и Педагогу», — говорится в некрологе.





Прощание состоится в Театре Моссовета. Дата и время будут определены позже.