Верховный суд РФ признал «Съезд народных депутатов» террористической организацией

Верховный суд России признал польскую организацию «Съезд народных депутатов»* (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической и запретил ее деятельность на территории РФ. Об этом сообщается на сайте суда.





Суд установил, что цели организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Деятельность KDL курируют Илья Пономарев** и Андрей Сидельников**, которые от имени съезда призывают к осуществлению террористической деятельности. Их виновность подтверждена вступившими в законную силу приговорами военного суда, говорится в сообщении. Решение подлежит немедленному исполнению.





Ранее сообщалось, что против Пономарева завели уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и насильственном захвате власти. ФСБ сочла целью KDL «насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации».





В ведомстве отметили, что с 2022-го по 2024 год было проведено семь сессий съезда, в которых поучаствовали более 60 делегатов, прежде заседавших в российской Думе, принявших более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов.





*Признана нежелательной организацией





**Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов