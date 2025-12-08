Новости
Верховный суд РФ признал «Съезд народных депутатов» террористической организацией
Теперь ее деятельность запрещена
Верховный суд РФ признал «Съезд народных депутатов» террористической организацией

Теперь ее деятельность запрещена

Верховный суд России признал польскую организацию «Съезд народных депутатов»* (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической и запретил ее деятельность на территории РФ. Об этом сообщается на сайте суда.


Суд установил, что цели организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Деятельность KDL курируют Илья Пономарев** и Андрей Сидельников**, которые от имени съезда призывают к осуществлению террористической деятельности. Их виновность подтверждена вступившими в законную силу приговорами военного суда, говорится в сообщении. Решение подлежит немедленному исполнению.


Ранее сообщалось, что против Пономарева завели уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и насильственном захвате власти. ФСБ сочла целью KDL «насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации».


В ведомстве отметили, что с 2022-го по 2024 год было проведено семь сессий съезда, в которых поучаствовали более 60 делегатов, прежде заседавших в российской Думе, принявших более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов.


*Признана нежелательной организацией


**Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов

