Гости выставки Русского музея на ВДНХ получат эксклюзивную почтовую открытку

На ВДНХ стартовал специальный проект «Отправь открытку с выставки», организованный совместно с «Почтой России». Об этом сообщается на сайте mos.ru.





С 9 декабря посетители экспозиции «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне №1 смогут получить бесплатную эксклюзивную открытку с репродукцией картины Жерара Делабарта и отправить ее в любой город страны без дополнительной оплаты.





Открытка ограниченного тиража вручается в подарок при покупке билета на выставку — как в кассе, так и онлайн. Для отправки заполненного послания в вестибюле павильона установлен специальный почтовый ящик. Проект приурочен к выставке Русского музея, на которой представлены 115 редких произведений искусства, временно переехавших из Санкт-Петербурга в Москву.





Помимо этого гости ВДНХ могут опустить письма с новогодними пожеланиями для Деда Мороза в специальные ящики, расположенные в нескольких локациях выставки. Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00.