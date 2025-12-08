На Украине раскрыли состав заговорщиков против Ермака, среди них оказалась приближенная к нему премьер Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко оказалась в центре заговора по смещению экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Украинская правда».





Свириденко, которую ранее называли протеже Ермака, вместе со спикером парламента Русланом Стефанчуком провела тайную встречу с руководством правящей партии «Слуга народа». На «тайном совете», состоявшемся в кабинете Стефанчука, обсуждали возможную отставку Ермака. После этого участники напрямую связались с Владимиром Зеленским.





«Мы набрали [Зеленского], и все по очереди объяснили, почему так думаем... [Зеленский] не мог уже это проигнорировать», — цитирует издание одного из участников. Причиной назвали то, что Ермак «поссорился уже со всеми в команде».





В ответ, как утверждает издание, Ермак заблокировал участников встречи в мессенджерах и пытался инициировать уголовные дела против ряда депутатов, включая Давида Арахамию. Однако силовики к тому моменту, по данным источника, уже перешли на сторону последнего.





После отставки Ермака политический вес Арахамии и Свириденко возрастет, передает ТАСС. Премьер активно налаживает связи с Радой для укрепления собственных позиций и защиты от возможного давления.