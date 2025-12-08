Эскалация на таиландско-камбоджийской границе: стороны сообщили о жертвах и применении авиации

Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи резко обострился, перейдя в фазу авиаударов и массированных артиллерийских обстрелов. Стороны сообщают о жертвах среди военных и мирных жителей, а также обвиняют друг друга в нарушении ранее достигнутых мирных договоренностей. Подробнее — в материале Daily Storm.





Что случилось





Вооруженные силы Камбоджи открыли огонь на границе с Таиландом, где сохраняется напряженная обстановка, сообщили во втором военном округе сухопутных сил Таиланда. В ответ на это тайские военные также применили оружие. В сообщении уточняется, что перестрелка началась в 05:00 и 06:00 по местному времени.





Армия Таиланда сообщила, что 8 декабря камбоджийские войска дважды открывали огонь по таиландским позициям. В Камбодже замечены передвижения танков Т-55, в связи с чем началась эвакуация мирного населения из приграничной зоны.





Раненые и погибшие





Изначально сообщалось, что в результате столкновений двое таиландских военнослужащих получили ранения. Королевская армия Таиланда отвергла заявление представителя Министерства национальной обороны Камбоджи о том, что первым огонь открыли таиландские войска.





Позже стало известно, что один таиландский военнослужащий погиб, четверо получили ранения в результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи.





В провинции Оддар-Миенчей на северо-западе Камбоджи трое местных жителей также получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны Таиланда. Об этом сообщает газета Khmer Times, ссылаясь на данные местных властей.





Эвакуация





Таиланд эвакуировал около 70% мирного населения из районов, граничащих с Камбоджей, в провинциях Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани, сообщили во втором военном округе сухопутных сил Таиланда.





«Около 70% мирных жителей уже эвакуированы, 35,6 тысячи зарегистрированы во временных убежищах. Те, кто не разместился в убежищах, предположительно, находятся у родственников или все еще в процессе переселения. Во время эвакуации в районе Намйын умер один мирный житель», — говорится в сообщении.





Министерство образования Таиланда временно закрыло 641 школу в пяти провинциях, граничащих с Камбоджей, из-за обострения пограничного конфликта между двумя странами. Об этом написало издание Khaosod.





Министр образования Таиланда Нарымон Пхинйосинват призвала школьные учреждения «соблюдать строгие меры безопасности, которые являются первоочередной задачей». По ее словам, возвращение учеников и учителей в образовательные учреждения возможно только после стабилизации ситуации на границе.





Стороны применили тяжелую артиллерию





Как сообщается, Камбоджа сосредоточила тяжелую технику, перегруппировала свои военные силы и подготовила подразделения огневой поддержки. В ответ на это были задействованы авиационные силы для сдерживания военного потенциала Камбоджи, рассказали представители Таиланда.





В провинции Бурирам камбоджийские ВС применили ракеты системы БМ-21 для обстрела гражданских объектов, заявили в Таиланде.





В свою очередь, Министерство обороны Камбоджи заявило о нарушении Таиландом совместной мирной декларации после нескольких нападений тайских военных на камбоджийские силы в приграничной области Прэахвихеар. Об этом информирует издание Khmer Times.





В ведомстве отметили, что тайские танки атаковали несколько храмов в приграничных населенных пунктах Тамонетом и Макара. Камбоджа расценивает эти действия как «скоординированные шаги по эскалации» после серии провокаций на границе в течение нескольких дней.





Министерство также сообщило, что Таиланд применил истребители F-16 для военного удара по территории камбоджийской провинции Прэахвихеар, расположенной на границе с Таиландом.





«В 09:05 по местному времени истребители F-16, находящиеся на вооружении Таиланда, нанесли авиаудар по населенному пункту Сраэм, округ Чоамксан, провинция Прэахвихеар», — говорится в сообщении военного ведомства.





ВВС Таиланда, по некоторым данным, также применяли газ, помимо истребителей. Инцидент произошел около 11:00 по местному времени. Среди пострадавших — женщина. Она была госпитализирована.





Рекомендации россиянам





Посольство России в Таиланде посоветовало гражданам РФ избегать поездок в районы, граничащие с Камбоджей, из-за эскалации пограничного конфликта. Россияне пока не обращались в посольство в связи с обострением конфликта.