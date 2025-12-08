Мизулина рассказала, что дети-патриоты захотели уехать из России после блокировок популярных платформ

Российские дети массово захотели покинуть страну после блокировок популярных онлайн-платформ. Такое заявление сделала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.





«Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России», — отметила Мизулина.





По ее словам, речь идет о детях 8-16 лет, которые, несмотря на патриотические настроения и искреннее ношение российской символики, демонстрируют подобную реакцию. Глава организации выразила обеспокоенность психологическим состоянием и будущим подростков, подчеркнув, что этот вопрос волнует ее больше всего.





«И я не боюсь говорить об этом прямо», — резюмировала Екатерина Мизулина.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сразу несколько популярных платформ, среди которых Roblox, FaceTime, а также Snapchat. Ведомство объяснило это тем, что сервисы применялись для организации и проведения террористических актов на территории страны.