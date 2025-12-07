Новости
Звезда «Реальных пацанов» Красильников скончался в 45 лет
Перед этим у него случился инсульт undefined
В Перми на 45-м году жизни скончался организатор юмористических проектов и ведущий интеллектуальных игр Дмитрий Красильников. Об этом говорится на странице сообщества «Стендап Мафия Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».


Как указано в сообщении, смерть наступила 6 декабря в результате инсульта. 


«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче», — говорится в публикации.


Ранее супруга Красильникова сообщала в соцсетях, что после инсульта он был госпитализирован в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. В связи с этим в Перми были отменены все запланированные выступления.


Дмитрий Красильников был известен в городе как организатор стендап-концертов и лиги «Черный КВН», а также как ведущий игр «Что? Где? Когда?». Еще он участвовал в телепроектах «Comedy Баттл» и «Смех без правил», сыграл эпизодическую роль в популярном сериале «Реальные пацаны».


Прощание с Дмитрием Красильниковым состоится во вторник, 9 декабря, в 15:00 по местному времени на улице Старцева. Мужчина будет кремирован.

