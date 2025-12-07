Режим повышенной готовности: Ангарск остался без тепла из-за аварии на ТЭЦ

Режим повышенной готовности объявлен в Ангарском городском округе Иркутской области. Об этом сообщил мэр Сергей Петров в своем Telegram-канале.





Причиной стала аварийная ситуация на ТЭЦ-9, приведшая к падению температуры в домах и соцобъектах на фоне морозов. По словам градоначальника, снижение параметров теплоснабжения произошло из-за поломки котла на станции.





«Специалисты работают над устранением дефектов. Ремонт продлится до 11 декабря. На это время планируется задействовать третий котел. После его ввода в рабочий режим, температура в подающей линии частично поднимется», — пояснил Петров.





Он уточнил, что работающая в штатном режиме ТЭЦ-10 не компенсирует дефицит тепла. Для ликвидации последствий аварии задействованы 50 человек, а с 8 декабря к ним присоединятся дополнительные бригады.





По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, авария затронула более полутора тысяч домов.





В управлении образования заявили, что контролируют температурный режим в школах, детсадах и учреждениях допобразования. Решение о возможном переводе учащихся на дистанционное обучение может быть принято позднее.





В «Облкоммунэнерго» предупредили об осложнении ситуации в электросетях. Из-за активного использования жителями электрообогревателей нагрузка резко возросла. В компании призвали население ограничить потребление электроэнергии для обогрева, чтобы избежать аварийных отключений света во всем городе. На время ремонтных работ в Ангарске введен запрет на все земляные работы для защиты подземных коммуникаций.





Согласно прогнозу погоды, в Ангарске на момент публикации новости минус 14 градусов. Однако в ближайшие дни температура опустится вплоть до минус 29 градусов.