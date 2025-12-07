Умер знаменитый британский фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого в СССР «Макдональдса»

В возрасте 72 лет скончался всемирно известный британский фотограф-документалист Мартин Парр. О смерти сообщается на официальном сайте его фонда.





«С глубокой скорбью сообщаем, что Мартин Парр (1952-2025) скончался вчера у себя дома в Бристоле», — отмечается в заявлении.





Супруга Сьюзи, дочь Эллен, сестра Вивьен и внук Джордж обратились к прессе с просьбой не беспокоить их в этот период. Фонд фотографа совместно с фотоагентством Magnum Photos возьмет на себя задачу по сохранению и популяризации его творческого наследия.





Парр, начавший свою карьеру в 1970-х годах, создал более 130 фотокниг и участвовал в около 400 выставках. С 1994 года он стал членом престижного фотоагентства Magnum Photos, а позже основал в Бристоле собственный фонд, который хранит его архив и коллекцию работ британских и ирландских фотографов. Одними из его самых известных работ стали фотографии с открытия первого ресторана «Макдональдс» в Советском Союзе.