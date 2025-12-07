МВД предостерегло от использования биометрии в приложениях банков, а потом опровергло эти заявления

Министерство внутренних дел России рекомендовало гражданам отказаться от использования биометрических данных для входа в мобильные приложения банков. Однако позже ведомство опровергло эту информацию.





Изначально о таких рекомендациях сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. В частности, в министерстве советовали не использовать для авторизации отпечаток пальца или функцию распознавания лица.





«Используйте сложный пароль блокировки экрана и качественную антивирусную программу. Не входите в банковские приложения, используя отпечаток пальца или функцию распознавания лица», — говорится в документе.





Кроме того, для повышения безопасности рекомендуется не хранить в памяти телефона реквизиты банковских карт, включая номер, срок действия, CVC-код и ПИН. В случае утери устройства необходимо оперативно обратиться в банк для блокировки карт и избегать входа в личные кабинеты с чужих гаджетов.





Однако после распространения этой информации в СМИ в официальном Telegram-канале МВД появилось опровержение. Ведомство назвало технологию распознавания лица (Face ID) надежным способом защиты персональной информации и финансовых операций. Отмечается, что этот метод активно используется российскими банками и рекомендуется как эффективный инструмент для повышения безопасности мобильных устройств и приложений.





«Такие сообщения не соответствуют действительности», — говорится в опровержении.





По данным МВД, послужившие источником для публикаций справочные материалы и памятки частично утратили актуальность. Ведомство рекомендовало журналистам и блогерам использовать свежие новости с официальных ресурсов или обращаться за комментариями в пресс-центр МВД России.