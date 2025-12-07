Новости
Ушаков заявил, что Путину импонирует зять Трампа, который присоединился к переговорам по Украине
Ранее Кушнер посетил Москву undefined
Президенту России Владимиру Путину импонирует зять президента США Дональда Трампа, основатель фонда Affinity Partners Джаред Кушнер. Этим поделился помощник российского лидера Юрий Ушаков.


Напомним, что американский предприниматель присоединился к переговорному процессу по украинскому урегулированию и недавно посетил Москву.


«Возьму смелость сказать, что нашему президенту Кушнер тоже, так сказать, импонировал», — сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.


Российский лидер 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя, зятя Трампа Джареда Кушнера. Их визит был связан с обсуждением американского мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины.


Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер провели конструктивные переговоры с украинской делегацией. Они встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВС Украины генералом Андреем Гнатовым.

