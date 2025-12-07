Посольство обратилось к россиянам после попытки госпереворота в Бенине

Посольство России в Республике Бенин рекомендовало находящимся в стране россиянам не покидать свои жилища и проявлять повышенную бдительность. Предупреждение связано с нестабильной обстановкой в столице Котону, в том числе с попыткой государственного переворота.





«Уважаемые соотечественники, находящиеся в Бенине. До дальнейшего прояснения обстановки в городе Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности», — говорится в заявлении дипведомства в Telegram-канале.





Посольство также заверило, что будет оперативно информировать российских граждан о развитии событий в Бенине.





Ранее сообщалось, что в Гвинее-Бисау произошел военный переворот, президент страны Умару Сисоку Эмбало заявил, что находится под арестом.