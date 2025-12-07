Россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC и пожелал своему сопернику Двалишвили «отдохнуть в джакузи» после поражения

Российский боец Петр Ян в повторном поединке одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили и вновь завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. После боя россиянин выразил благодарность болельщикам и своей команде, отметив, что долго и упорно шел к этому моменту.





«Я очень счастлив, что я здесь с поясом чемпиона. Спасибо всем болельщикам. Я очень счастлив, очень долго трудился, готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь», — заявил Ян в октагоне.





Он также отдал должное команде своего соперника, напомнив о своих двух встречах с Мерабом и прошлых боях с Алджамейном Стерлингом. На вопрос о реванше с Двалишвили новый чемпион предложил сопернику отдохнуть.





«Мерабу сейчас нужно посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть там. И посмотрим», — сказал Ян.





Для 32-летнего спортсмена этот успех стал возвращением на чемпионский трон, который он впервые завоевал в 2020 году, но утратил в 2021-м после дисквалификации в бою со Стерлингом.