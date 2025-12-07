Американский миллиардер Илон Маск назвал Европу «Четвертым рейхом»

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск публично поддержал сравнение современной Европы с «Четвертым рейхом». Соответствующее заявление миллиардер сделал на своей странице в социальной сети X.





Маск оставил комментарий, поделившись записью другой пользовательницы платформы, которая выразила именно такое мнение. К этому сообщению бизнесмен добавил собственную реплику: «В значительной степени».





Это уже не первое резкое высказывание бизнесмена в адрес ЕС. Ранее он призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет странам, входящим в состав объединения.