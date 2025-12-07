В России сократят список запрещенных для женщин профессий

Правительство России утвердило план по сокращению числа профессий, официально недоступных для женщин. Согласно документу, соответствующие изменения должны быть внесены до декабря 2027 года.





«Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года», — передает ТАСС.





Речь идет об отраслях транспорта и обрабатывающей промышленности. Поправки будут внесены в действующий приказ Минтруда РФ, регламентирующий перечень работ с вредными или опасными условиями, где применение женского труда ограничено.





К марту 2027 года профильные ведомства совместно с объединениями работодателей и профсоюзов должны подготовить список позиций, предлагаемых к исключению. Процедура будет включать аудит условий труда на соответствующих рабочих местах и оценку профессиональных рисков. Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут специальные эпидемиологические исследования, чтобы изучить влияние вредных факторов с учетом анатомических и физиологических особенностей женского организма.





Актуальный перечень, где фигурирует 100 профессий, действует с января 2021 года. Предыдущая версия, утвержденная более двух десятилетий назад, содержала свыше 450 запрещенных для женщин видов работ и должностей.