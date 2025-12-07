Кремль оценил изменение стратегии нацбезопасности США в отношении России

Кремль позитивно оценивает изменения в новой стратегии национальной безопасности США при президенте Дональде Трампе, где Россия более не фигурирует в качестве «прямой угрозы». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





«Мы считаем это позитивным шагом», — цитирует его ТАСС.





По словам Пескова, в Москве детально проанализируют обновленную стратегию, однако уже очевидно, что эти посылы контрастируют с линией предыдущих администраций США.





В прошлой версии документа, принятой при президентстве Джо Байдена, Россия была обозначена как «угроза глобальному порядку, демократии и стабильности». Основной задачей Вашингтона было ослабление Москвы, а также оказание долгосрочной поддержки Киеву.





Новая американская стратегия, помимо призыва к взаимодействию с Россией в сфере стратегической стабильности, также содержит критику политики расширения НАТО. В документе отмечается, что некоторые европейские страны сами нарушают демократические нормы.