Илон Маск призвал упразднить Евросоюз

Евросоюз следует упразднить и вернуть полный суверенитет странам, входящим в состав объединения. Об этом заявил в своей соцсети X (Twitter) миллиардер Илон Маск.





По его мнению, это следует сделать, «чтобы правительства могли лучше представлять свой народ». В еще одной публикации бизнесмен заявил, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу».





Ранее Еврокомиссия оштрафовала X на 120 миллионов евро за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).





Сооснователь Telegram Павел Дуров, комментируя это решение, обвинил ЕС в «невыполнимых правилах» для технологических компаний. Он также подчеркнул, что власти Евросоюза преследуют платформы, на которых «размещаются неудобные или инакомыслящие высказывания», включая Telegram, X и TikTok.