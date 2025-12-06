Лурье не будет отзывать из Верховного суда жалобу на Долину

Полина Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда после слов Ларисы Долиной о готовности вернуть ей деньги за жилье. Лурье настаивает на том, что недвижимость должна быть ее, рассказала адвокат женщины Светлана Свириденко.





«Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», — заявила она RT.





Юрист отметила, что певица не выходила на контакт с самой Лурье. Еще на первом предварительном заседании стороне Долиной предлагали встретиться лично для мирового соглашения, но защита артистки отказалась.





Свириденко подчеркнула, что с предложением о ежемесячной выплате стоимости квартиры на нее вышел адвокат Долиной. Эта схема была заявлена без учета инфляции, компенсации и конкретных сроков.