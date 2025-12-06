Новости
Фурсин: Отрасль позитивно оценила открытие кластера видеоигр и анимации в Москве
Фурсин: Отрасль позитивно оценила открытие кластера видеоигр и анимации в Москве

Компании-резиденты начали работу в Московском кластере видеоигр и анимации. Площадка отработала первую неделю, рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин. 


«Резидентами Кластера видеоигр и анимации по итогам отбора стала 41 компания. Половина из них — 18 видеоигровых и две анимационные студии — уже разместили в нем свои офисы и приступили к созданию проектов. Еще 21 компания заедет в течение месяца. А компания WATT в мокап-студии уже записала сцену для проекта «Царевна» — одной из самых ожидаемых отечественных игр следующего года», — подчеркнул он. 


Кроме того, кластер стал лауреатом в номинации «Глобальная креаномика» Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. 


Фурсин добавил, что это не только приятно, но и ответственно. По его словам, впереди большой путь по созданию условий для разработки и продвижения, в том числе международного, отечественных видеоигр. 

