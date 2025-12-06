Новости
Новости 18+
St
Кадыров заявил об ответе на атаку украинских БПЛА по центру Грозного
18+
Он назвал массированный удар более чем исчерпывающим undefined
Новости

Кадыров заявил об ответе на атаку украинских БПЛА по центру Грозного

Он назвал массированный удар более чем исчерпывающим

Массированный удар России по целям на Украине стал ответом на атаку украинскими беспилотниками высоток в центре Грозного, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.


«Прошедшую ночь укрорейх запомнит надолго. Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины. Атаки возмездия испытали: подземные склады ракет и авиабомб; аэродромы; места сборки БПЛА; военно-ремонтные логистические точки; объекты ПВО и портовой военной инфраструктуры; железнодорожные узлы, предназначенные для доставок натовских грузов; места скопления боевой техники», — написал глава Чечни в Telegram. 


Первый удар нанесен по Чернигову и Фастову (город примерно в 50 километрах от Киева). Мощные взрывы звучали в Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской и других областях. Российские войска поразили более 60 целей дронами «Герань», ракетами «Искандер-М», «Кинжал» и «Калибр». По словам Кадырова, нанесен непоправимый урон по украинскому тылу. 


«Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева. И хотя на самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь «адской», сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует. Воздушные тревоги звучат по всей Украине и сегодня с утра. Могу уверенно обещать любителям бить по нашим гражданским объектам, что чем дальше, тем все мрачнее будет для них становиться», — заключил Кадыров. 


Минобороны РФ сообщало о массированном ударе высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #рамзан кадыров #атака беспилотников
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...