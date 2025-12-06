Кадыров заявил об ответе на атаку украинских БПЛА по центру Грозного

Массированный удар России по целям на Украине стал ответом на атаку украинскими беспилотниками высоток в центре Грозного, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.





«Прошедшую ночь укрорейх запомнит надолго. Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины. Атаки возмездия испытали: подземные склады ракет и авиабомб; аэродромы; места сборки БПЛА; военно-ремонтные логистические точки; объекты ПВО и портовой военной инфраструктуры; железнодорожные узлы, предназначенные для доставок натовских грузов; места скопления боевой техники», — написал глава Чечни в Telegram.





Первый удар нанесен по Чернигову и Фастову (город примерно в 50 километрах от Киева). Мощные взрывы звучали в Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской и других областях. Российские войска поразили более 60 целей дронами «Герань», ракетами «Искандер-М», «Кинжал» и «Калибр». По словам Кадырова, нанесен непоправимый урон по украинскому тылу.





«Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева. И хотя на самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь «адской», сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует. Воздушные тревоги звучат по всей Украине и сегодня с утра. Могу уверенно обещать любителям бить по нашим гражданским объектам, что чем дальше, тем все мрачнее будет для них становиться», — заключил Кадыров.





Минобороны РФ сообщало о массированном ударе высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.