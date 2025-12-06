В Курской области переселенцам отменят выплаты по 65 тысяч рублей

Выплаты в размере 65 тысяч рублей, которые перечисляли курским переселенцам, отменят. Деньги переведут в последний раз в декабре, а после этого перераспределят средства на другие меры поддержки для восстановления и развития области — «нужно дать новый импульс экономике региона». Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.





Денежную помощь в размере 65 тысяч рублей для тех, кто потерял имущество из-за вторжения ВСУ, ввели в феврале и продлили в мае. На эти цели было выделено более 73 миллиарда рублей, рассказал губернатор Курской области после совещания с федеральными чиновниками.





Будут приняты новые меры поддержки: граждане получат компенсации за утраченные из-за вторжения ВСУ автомобили; будет проработан правовой механизм по выдаче сертификатов «долевикам» (подробнее о проблеме собственников читайте здесь); начнется финансирование ремонта так называемых размороженных домов (имеется в виду пришедшее в негодность в прошлую зиму жилье, когда в нем никто не жил).