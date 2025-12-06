Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке во французском Сент-Анне

Автомобиль под управлением нетрезвого водителя въехал в толпу и фургон с едой на рождественской ярмарке в городе Сент-Анн (Гваделупа, заморский департамент Франции в Карибском море). Об этом пишет Franceinfo.





Уточняется, что авария произошла на площади Шельчер, рядом с ратушей и церковью. В результате происшествия пострадали 27 человек, в том числе семь детей.





Издание отмечает, что 45-летний водитель был вскоре задержан. В его крови были найдены запрещенные вещества и алкоголь.





5 октября спортивный автомобиль на соревнованиях по ралли возле города Варна в Болгарии въехал в толпу. Один человек погиб, восемь пострадали.