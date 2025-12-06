Новости
Почти три тысячи беженцев из Сирии запросили убежища в России
Этот показатель вырос в 18 раз по сравнению с прошлым годом undefined
Граждане Сирии за девять месяцев 2025 года подали 2823 заявления о получении убежища в России, в то время как за аналогичный период 2024 года количество обращений было 161. 


На втором месте по числу запросов о предоставлении убежища — граждане Украины. С января по сентябрь от них поступило 2527 заявлений, что меньше на 248 человек, чем в 2024 году. 


В числе лидеров среди стран, жители которых просили убежища в РФ: Афганистан (211; сократилось на 115), Узбекистан (153; выросло на 23), Германия (93; сократилось на 23).  


Также в топ-10 обратившихся за временным убежищем в РФ вошли граждане из Туркмении (66), Палестины (53), Армении (45), Молдавии (44) и Израиля (37). 


Почти год назад в Сирии свергли президента Башара Асада. Уехавшая в страну после падения старой власти уроженка Курска рассказывала Daily Storm о жизни в Арабской Республике в переходное время.

