В результате атаки беспилотников повреждены школа, АЗС и несколько домов в Воронежской области, в Рязани загорелась крыша многоэтажки

Разрушения из-за падения обломков дронов зафиксированы в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.





Повреждены крыша АЗС, остекление и фасад школы, линия электропередачи, а также несколько частных домов и автомобиль, отметил глава региона. По предварительным данным, никто не пострадал.





В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА случился пожар на крыше жилого дома, сообщил губернатор Павел Малков.





По его словам, возгорание на крыше оперативно ликвидировано, пострадавших нет. Губернатор добавил, что обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Пострадавших и серьезного ущерба также не зафиксировали.





Всего за ночь над регионами РФ сбили 116 украинских беспилотников, отчитались в Минобороны.