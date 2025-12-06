Новости
В Госдепе заявили, что Уиткофф и Кушнер провели конструктивные переговоры с представителями Украины
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели конструктивные переговоры с украинской делегацией, сообщили в Госдепартаменте.


Там заявили, что Уиткофф и Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба генералом Андреем Гнатовым «для конструктивных дискуссий о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине».


Подчеркивается, что стороны обсудили итоги встречи Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным и шаги по прекращению конфликта. Переговоры в Кремле продлились около пяти часов. 


Президент США Дональд Трамп заявил позднее, что переговоры в Москве были «очень хорошими», и подчеркнул, что его посланники вернулись с впечатлением, что Путин хочет заключить сделку.


Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что компромисса, в том числе по территориальному вопросу, пока достичь не удалось. Главком ВСУ Александр Сырский называл неприемлемым для Украины «просто отказаться от территорий» в рамках любого мирного соглашения с Россией.

