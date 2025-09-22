Маргарита Симоньян сообщила, что лечится от рака

Журналистка, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян больна раком. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.





«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», — говорится в сообщении.





Другие подробности состояния своего здоровья она не привела. Напомним, в начале января Симоньян сообщала, что ее супруг режиссер и ведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.





Журналистка также рассказала, что ей уже провели операцию из-за тяжелой болезни. Однако тогда не раскрывалось, чем именно она болеет.