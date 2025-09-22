Не связан с СВО: в Генштабе рассказали об осеннем призыве, который стартует 1 октября

С 1 октября в России стартует осенний призыв на военную службу. Об этом сообщил вице-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ.





«1 октября начинается осенний призыв. <...> Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки», — сказал он на брифинге.





Осенняя призывная кампания начнется 1 октября и завершится 31 декабря. В отдельных районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях призывная кампания продлится с 1 ноября до 31 декабря. Это связано с климатическими условиями, пояснили в Генштабе.





Цимлянский подчеркнул, что мероприятия осеннего призыва не имеют отношения к специальной военной операции на Украине и проходят в соответствии с утвержденным графиком.





Призывники будут проходить службу исключительно в соединениях и воинских частях, расположенных на территории Российской Федерации. Как минимум треть призывников будут направлены в учебные воинские части и соединения. Там они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, которая позволит им после завершения обучения быть направленными в войска. Кроме того, будет продолжена практика создания научных рот, которые занимаются решением научно-прикладных задач.





Адмирал отметил, что все необходимые сведения о требованиях к кандидатам для формирования указанных подразделений, а также информацию о призыве и прохождении военной службы можно найти на официальном сайте Министерства обороны.





Также замначальника Генштаба напомнил, что осенью 2025 года будут использоваться электронные повестки для оповещения призывников. Уведомления будут направляться в личные кабинеты на портале «Госуслуги». От бумажных повесток ведомство тоже не отказывалось, поэтому они имеют юридическую силу.