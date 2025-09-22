ЛДПР отправила Porsche Cayenne на передовую

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий совместно с сопартийцами отправили на СВО партию автомобилей. Среди них оказался Porsche Cayenne. По словам представителей партии, такую машину попросили сами бойцы с передовой. Автомобиль был адаптирован для работы на линии боевого соприкосновения.

Помимо него, в гуманитарном конвое были пикапы Foton Tunland G7 (в том числе медицинская модификация), автомобили «Нива», грузовики ГАЗ «Садко», легендарные «буханки», пять из которых оборудованы под нужды медицинских батальонов. Также были отправлены мотоциклы, квадроциклы, генераторы, тепловизоры, прицелы, рации, бензопилы, аккумуляторы, детекторы БПЛА, FPV-мониторы, каски, бронежилеты и другие необходимые на передовой вещи.