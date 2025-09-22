ЛДПР отправила Porsche Cayenne на передовую

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий совместно с сопартийцами отправили на СВО партию автомобилей. Среди них оказался Porsche Cayenne. По словам представителей партии, такую машину попросили сами бойцы с передовой. Автомобиль был адаптирован для работы на линии боевого соприкосновения.
Помимо него, в гуманитарном конвое были пикапы Foton Tunland G7 (в том числе медицинская модификация), автомобили «Нива», грузовики ГАЗ «Садко», легендарные «буханки», пять из которых оборудованы под нужды медицинских батальонов. Также были отправлены мотоциклы, квадроциклы, генераторы, тепловизоры, прицелы, рации, бензопилы, аккумуляторы, детекторы БПЛА, FPV-мониторы, каски, бронежилеты и другие необходимые на передовой вещи.
Отправка проходила 22 сентября от стен Донского ставропигиального мужского монастыря.
«Мы отправляем и будем отправлять нашим бойцам столько техники, сколько необходимо. Наша техника живет долго. Наверное, потому что мы вкладываем в это большую частицу нашей души, молитву. Господь хранит каждого, кто потом на этой технике противостоит силам зла, противостоит последней схватке с нацизмом в человеческой истории — Вооруженным силам Украины, которые мы тесним», — рассказал Леонид Слуцкий.
Отправка началась с литургии, по завершении которой настоятель Донского монастыря митрополит Каширский Феогност благословил технику перед ее отправкой на фронт.