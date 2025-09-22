Новости
Новости 18+
St
Мать Леонида Агутина умерла на 86-м году жизни
18+
Причины ее смерти не уточняются undefined
Новости

Мать Леонида Агутина умерла на 86-м году жизни

Причины ее смерти не уточняются

Заслуженный артист России Леонид Агутин сообщил о смерти своей матери. В своем Telegram-канале он опубликовал их совместное фото из детства.


«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь», — написал певец.


Он вспомнил, как в детстве родители приезжали к нему в пионерский лагерь. Также Агутин рассказал о других моментах из детства, в том числе как целовал свою маму перед сном. 


Артист не уточнил, что стало причиной ее смерти.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#смерть #родители #леонид агутин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...