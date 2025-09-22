Суд вынес приговоры по делу о смертельном отравлении 50 человек напитком «Мистер сидр»

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор Артему Айрапетяну и Анару Гусейнову по делу о производстве напитка «Мистер сидр», из-за которого погибли 50 человек. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.





Айрапетяну назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, а Гусейнову — девять лет, оба будут отбывать срок в колонии общего режима.





По данным следствия, Гусейнов занимался производством смертельно опасного напитка, а Айрапетян поставлял ему метиловый спирт. Их обвинили в производстве и реализации спиртосодержащей продукции, не соответствующей требованиям безопасности, что привело к массовой гибели людей. Обвиняемые частично признали свою вину, отрицая предварительный сговор.





На суде они рассказали, что Айрапетян продал Гусейнову четыре тонны спирта за 400 тысяч рублей, заработав при этом 20 тысяч рублей. По словам фигурантов, они не знали, что спирт содержит метил, и не проводили соответствующую экспертизу. Гусейнов утверждал, что проверял качество спирта народными методами, поджигая жидкость и оценивая ее по цвету пламени.





Напомним, что в 2023 году в результате отравления умерли 50 человек и пострадали еще 66. Потерпевшие подали иски о возмещении вреда на сумму свыше 46 миллионов рублей. В последнем слове бизнесмены извинились перед семьями пострадавших и погибших и заявили, что у них не было преступного умысла.