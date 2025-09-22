Взрыв прогремел около здания администрации в Белгороде

Украинский беспилотник взорвался около здания администрации Белгорода. В результате детонации ранения получили два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.





Одной из пострадавших оказалась женщина, у нее диагностировали проникающее осколочное ранение голени. Второй пострадавший — мужчина с поверхностной раной лица. Их доставили в городскую больницу, где им оказывается необходимая помощь.





Сейчас на месте работают оперативные службы. Других подробностей глава региона не привел.