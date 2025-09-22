Мэра Владимира обвинили в получении миллионной взятки за махинации в ритуальном бизнесе

Мэру Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





По данным следствия, Наумов сговорился с двумя жителями Московской области, обещая им помощь в незаконной похоронной деятельности во Владимире. В рамках этого сговора он назначал на ключевые должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами» участников преступной группы.





Также следствие выяснило, что чиновник обеспечил принятие нормативного акта, который ограничил права других предпринимателей в сфере ритуальных услуг. За эти действия он получил взятку в размере не менее 1,1 миллиона рублей.





На работе и дома у Наумова были проведены обыски, следователи изъяли деньги, драгоценности, дорогой автомобиль и другие предметы. Суд заключил его под стражу.





Фигурантов из Московской области обвинили в даче взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, они и еще 11 человек обвиняются в хищении более пяти миллионов рублей у граждан при оказании ритуальных услуг.