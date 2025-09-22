ВСУ атаковали курортную зону в Крыму, погибли три человека

Число жертв атаки украинских БПЛА в районе крымского поселка Форос увеличилось до трех человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.





«По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе поселка городского типа Форос три человека погибли, 16 получили ранения», — говорится в сообщении.





Глава республики выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.





Вечером в воскресенье, 21 сентября, Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ атаковали Южный берег Крыма с помощью беспилотников. Налет был совершен на курортную зону, там, как уточнили в ведомстве, нет военных объектов. Беспилотники были оснащены фугасными боезарядами.





В результате атаки повреждения получило здание школы, актовый зал был полностью разрушен, также пострадал охранник. Кроме того, были повреждены несколько объектов на территории санатория «Форос».





Как уточнили в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России, всего в больницу доставили 12 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации.





«В состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, двое в реанимации. Один находится на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Детей среди пострадавших нет. Были прооперированы четыре человека», — говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что в Самарской области в результате атаки БПЛА погибли четверо.